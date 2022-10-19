الأربعاء 19-10-2022
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 19-10-2022 06:44 م

الارصاد : أمطار رعدية في طريقها إلى الأردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الغيوم ستغطي سماء المملكة على ارتفاعات مختلفة،يوم الخميس ، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة .
 
 وتكون الأجواء ليلاً مائلة للبرودة في العديد من المناطق، ولطيفة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة سقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب المملكة قد يصحبها الرعد احيانا .

ويوم الجمعة تسود المملكة أجواء غير مستقرة حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع هطول زخات محلية من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية يصحبها الرعد احيانا في بعض المناطق.

 وتكون الأجواء ليلاً مائلة للبرودة في العديد من المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في المناطق الشرقية ويحتمل هطول زخات من المطر في اجزاء محدودة من شرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا .

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