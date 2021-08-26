الخميس 26-08-2021
الوكيل الاخباري

مأدبا: التربية تكرم أوائل طلبة الثانوية

تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية – أسماء

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

بيان حكومي حول قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

الأردن يستعيد مقعده بمجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بعد غياب 27 عاما

إعطاء أكثر من 38 ألف جرعة لقاح الخميس

الحكومة تعلن عن اجراءات وقرارات قادمة

وفاة طفلة ضرباً على يد أحد أقاربها في الزرقاء

اتفاقية تعاون بين البلقاء التطبيقية ومعهد الإدارة العامة

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

الخميس، 26-08-2021 07:43 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

8202123202946135390048


 الوكيل الاخباري - يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث تبقى الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف نتيجة التسخين لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية من المملكة، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

⚠ التحذيرات:
🔺 خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

مأدبا: التربية تكرم أوائل طلبة الثانوية

w

تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية – أسماء

2019_6_3_19_24_8_96-730x438

بيان حكومي حول قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب

d

الأردن يستعيد مقعده بمجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بعد غياب 27 عاما

الصحة موظفين

إعطاء أكثر من 38 ألف جرعة لقاح الخميس

820212618356225387420

الحكومة تعلن عن اجراءات وقرارات قادمة