الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم غد الاربعاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم غد الاربعاء من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، وخطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطول مطري.

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وترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم الاربعاء وتسود أجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهنالك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة واجزاء محدودة من المناطق الوسطى .