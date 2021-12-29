الارصاد: امطار وغيوم وتحذير من الانزلاقات - تفاصيل

الوكيل الإخباري - حذر مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، من خطر الانزلاق على طرقات المملكة، في الأماكن التي من المقرر أن تشهد هطولا للأمطار خلال ساعات مساء اليوم الأربعاء.
قال آل خطاب لـ " الوكيل الاخباري" إنه مع مساء اليوم الأربعاء، يبدأ تكاثر كميات من الغيوم في سماء الأردن لتتحول الأجواء إلى غائمة جزئيا، ويتوقع سقوط زخات ولفترة محدودة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية، والرياح غربية معتدلة السرعة.
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وأوضح أن هذه الحالة الجوية لن تدوم طويلا، ومن المتوقع أن تنتهي بعد ساعات، موضحاً أن الأجواء يوم غدٍ الخميس ستكون باردة في أغلب مناطق ، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
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