الارصاد: موجة صقيع وانجماد واسعة السبت - تفاصيل

الوكيل الاخباري - حذرت إدارة الأرصاد الجوية، من خطر تشكل موجة صقيع وحدوث الانجماد في العديد من مناطق الاردن، مساء اليوم السبت.



كما حذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية.



وقالت ان الأجواء تكون شديدة البرودة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، ومع ساعات الليل المتأخرة يتوقع تشكل الانجماد والصقيع في العديد من المناطق، وقد يشمل الصقيع أجزاء محدودة من الأغوار الشمالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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وأكدت على أن الأجواء باردة نسبيا نهاراً وباردة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.