الازمات: زخات ثلجية فوق المرتفعات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذر المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات من الحالة الجوية المتوقعة، مشيرا إلى أنه يتوقع تساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية.



وقال المركز في منشور عبر فيسبوك، إنه من المتوقع أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي اعتباراً من ليلة الخميس/الجمعة وحتى صباح الإثنين القادم.



ويتخلل الحالة الجوية تساقط أمطار وزخات من البرد، كما يتوقع تساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية.

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