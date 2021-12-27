"الازمات": مستعدون لجميع السيناريوهات

الوكيل الإخباري - قال نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي، إن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مستعد للسيناريوهات جميعها.

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وبيّن الزعبي، في تصريحات اذاعية، اليوم الاثنين، أن كل شيء محتمل، ويؤخذ بعين الإعتبار التأكد من جاهزية القطاع الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص، كونه يتوقع ازدياد أعداد الإصابات مع انتشار المتحور الجديد “أوميكرون”، وعليه لابد ان يكون القطاع الصحي على جاهزية كاملة.



وأشار الزعبي أن المركز مُصمم على مواجهة أكثر من أزمة في آن واحد، وأن يكون جاهزاً ومستعداً لأي أزمة قد تحدث في المستقبل.



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