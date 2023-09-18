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الإثنين، 18-09-2023 11:12 م

الازمات ينفي صحة تسجيلات تدعي قطع الكهرباء والانترنت عن المملكة غداً

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مدير الوحدة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أحمد النعيمات الاثنين صحة التسجيلات التي يتناقلها مواطنون عبر تطبيق الواتساب حول قطع التيار الكهرباء والانترنت عن المملكة غداً الثلاثاء .

وقال النعيمات في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان هذه التسجيلات عبارة عن افتراضات للتمرين ولا تمثل احداث حقيقية على ارض الواقع .

وبدأ اليوم الاثنين، فعاليات التمرين الوطني درب الأمان (3)، الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على مدار يومين، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.

ويأتي التمرين لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة ، والتعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل، بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل.

ويرافق التمرين عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وحضور أمني في مناطق عدة قرابة الساعة العاشرة صباحاً، دون التأثير على سير الحياة العامة.

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