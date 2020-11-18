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الأربعاء، 18-11-2020 06:22 م

الاستثمار تشارك بأعمال منتدى التجارة والاستثمار للاتحاد من اجل المتوسط

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الوكيل الاخباري - شاركت هيئة الاستثمار بأعمال منتدى التجارة والاستثمار للاتحاد من اجل المتوسط الذي عقد تحت شعار إيجاد فرص عمل في زمن كوفيد 19.
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وبحسب بيان الهيئة اليوم الأربعاء، عرض رئيس الهيئة الدكتور خالد الوزني للسياسات المطلوبة لمواجهة أثر الوباء على الاستثمار والسبل المطلوبة لتحفيز الاستثمار، وإيجاد فرص العمل والحفاظ على سلاسل التزويد داخل الدولة وبين دول العالم عبر التجارة والاستثمار المشترك.

يذكر أن منتدى الاتحاد من أجل المتوسط نظم بالتنسيق مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وبمشاركة نحو 200 مشارك من صانعي السياسات وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

ويناقش المنتدى في الاجتماع التجارة والاستثمار وفرص العمل بمنطقة البحر الأبيض المتوسط في ظل جائحة كورونا التي أدت إلى تفاقم البطالة.

ويعد المنتدى منصة لمناقشة التعاون الإنمائي بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المستدامة لإيجاد فرص عمل في المنطقة الأورومتوسطية.

 




 

 


 

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