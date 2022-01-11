الاستثمار تطلق برنامج روبوت تجريبيا للرد على استفسارات المستثمرين

الوكيل الإخباري

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- أطلقت وزارة الاستثمار برنامج روبوت الدردشة التفاعلي (شات بوت) بنسخته التجريبية، للرد على استفسارات المستثمرين، يضمن سرعة وسهولة وجودة التعرف على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمشاريع الاستثمارية، ويعزز خطتها للتحول الرقمي.وأوضحت الوزارة في بيان الثلاثاء، أن خدمة (شات بوت) الإلكترونية، ستتيح للمستثمرين من خلال دخولهم على الموقع الإلكتروني للوزارة، سهولة التواصل والدخول في أي وقت عبر برنامج مدرب على فهم اللغة البشرية، والإجابة عن تساؤلات المستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية، وجرى تطويره خصيصًا لخدمة المستثمرين.وكشفت وزارة الاستثمار أن هذه الخطوة تأتي لمساعدة المستثمرين للتعرف على الخدمات التي تقدمها الوزارة بسرعة وسهولة وعلى مدار الساعة، كما أنها جاءت مواكبة لاستراتيجية وخطط الوزارة الرامية إلى التحول الرقمي، إلى جانب تلبية احتياجات المستثمرين.يذكر أن النسخة التجريبية للبرنامج، سيتم إطلاقها بصورتها النهائية بعد أخذ الملاحظات والاستفسارات كافة من قبل المتعرفين على هذه الخدمة، وإضافتها والاجابة عليها بصورة واضحة كي تتناسب مع طموحات وتطلعات المستثمرين.