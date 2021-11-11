الاستثمار تعقد ملتقى يضم 100 مستثمر في قطاعات متنوعة

الوكيل الاخباري - أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، أنه سيتم عقد ملتقى استثماري يضم مائة مستثمر يمثلون العديد من القطاعات المتنوعة.



وقال الوزير عمرو في بيان لوزارة الاستثمار، اليوم الخميس، إن هذا الملتقى يأتي ضمن الفعاليات الرسمية التي سيتم تنظيمها على هامش فعاليات اليوم الوطني الأردني في "إكسبو 2020 دبي"، إذ سيتم العمل على استعراض أهم الفرص الاستثمارية في المملكة، إضافة إلى استعراض أهم المزايا الاستثمارية والتنافسية لمختلف القطاعات في الأردن.

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