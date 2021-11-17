الاستثمار: سنعمل على دعم الاستثمارات الفلسطينية في الأردن

الوكيل الإخباري-

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أكد وزير الاستثمار خيري عمرو خلال إستقباله وفداً من رجال الأعمال الفلسطينيين في الأردن ورئيس وأعضاء ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني في مدينة الخليل، على ترحيبه بكافة الإستثمارات الخاصة برجال الأعمال الفلسطينين وتقديم كافة الدعم والتسهيلات لهم لتشجيعهم على توجيه إستثماراتهم إلى الأردن.وقال عمرو خلال اللقاء إن العلاقات الأردنية الفلسطينية عميقة وتاريخية وتحظى بالاهتمام والرعاية المباشرة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني ."نحن في وزارة الاستثمار سنعمل على تقديم كافة الدعم والرعاية للإستثمارات الفلسطينية، والعمل على تذليل أي تحديات تعترضها." وفق عمرووأضاف ان هذه اللقاءات ستكون مستمرة ومتواصلة وذلك لمتابعة أي طلبات تقدم من قبل المستثمرين.وأكد أن أبواب وزارة الاستثمار ستبقى مفتوحة لكافة المستثمرين، فنحن نسعى في المرحلة القادمة إلى تعظيم التشاركية والتعاون مع القطاع الخاص، لدورها الهام في عملية التنمية الاقتصادية في الاردن.