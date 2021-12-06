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الإثنين، 06-12-2021 08:37 م

الاستراتيجية الوطنية للسكان تمتد لـ 10 سنوات مقبلة

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الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، عبلة عماوي، الاثنين، إن الاستراتيجية الوطنية للسكان هي مهمة لأنها تتحدث عن 10 سنوات مقبلة.

وأضافت عبر برنامج "صوت المملكة"، أن الاستراتيجية "ركزت على أهم التحديات التي يواجهها السكان في الأردن سواء في الفقر أو البطالة وجودة التعليم ومخرجاته وملاءمتها مع سوق العمل وغيره".

"بناء على هذا التحديد الدقيق للتحديات والمؤشرات الموجودة، قمنا برصد أهم هذه المؤشرات وتقديم بعض الحلول كمحاور أساسية حتى نستطيع رفع مستوى رفاه المواطن الأردني"، وفق عماوي.

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