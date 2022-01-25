الاستعدادات للمنخفض الجوي ترفع الطلب على الكاز 30% وبَيْع 240 ألف اسطوانة غاز الثلاثاء

الوكيل الاخباري - كشف نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار سعيدات عن ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ على مادتي الكاز والغاز، وذلك قُبيل دخول المنخفض الجوي وبدء تأثيره على المملكة.

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وقال سعيدات لـ"الوكيل الاخباري" إن الطلب على مادة الكاز ارتفع بنسبة 30% الثلاثاء، فيما ارتفع الطلب على اسطوانات الغاز المنزلي إلى 240 ألف اسطوانة حتى مساء الثلاثاء، وبواقع زيادة 88 ألف اسطوانة غاز عن المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من السنة.

وأشار إلى أن جميع المحروقات متوفرة بكافة المحطات وبكميات كافية لسد حاجة المواطنين، مشيراً لعدم الحاجة إلى التهافت على محطات المحروقات أو على وكالة توزيع الغاز.

وبين أن وكالات توزيع الغاز ستبقى تعمل خلال المنخفض الجوي، من خلال سيارات توزيع الغاز، والمحطات العاملة بين الأحياء السكنية، مبيناً أن الشوارع الرئيسية بالغالب سيتم ابقاءها مفتوحة.