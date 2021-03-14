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الأحد، 14-03-2021 03:13 م

الاستماع لإفادة عبيدات بقضية مستشفى السلط

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الوكيل الإخباري- قال نائب عام عمَّان، الدكتور حسن العبداللات، إنَّ مدَّعي عام السَّلط استمع لإفادة وزير الصِّحة المقال الدكتور نذير عبيدات ومدير صحة البلقاء ومدير الشركة الموردة لمادة الأكسجين.

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وأضاف، اليوم الأحد، أنَّ النيابة العامة استمعت لعدد كبير من المشتركين في القضية وشهود العيان منذ أن تحركت صباح أمس للتحقيق في هذه الجريمة.


وبين أنَّ النيابة العامة وفور إبلاغها بالقضية تحركت وبدأت بتحديد الأطراف المشتركة في القضية، وستستمر في تحقيقاتها حتى تحديد المسؤولين عن هذا التقصير الذي تسبب بوفاة 7 أشخاص.


وأوقف مدعي عام السَّلط مساء أمس 5 مسؤولين في مستشفى الحسين بالسلط أسبوعاً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة القضية.


وتسبب نفاذ مادة الأكسجين من مستودعات المستشفى بوفاة سبعة أشخاص، تمت على إثرها إقالة وزير الصِّحة وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل.


 




 

 


 

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