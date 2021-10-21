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الخميس، 21-10-2021 04:13 م

الاستماع لـ11 شاهد دفاع في كل جلسة مقبلة بقضية مستشفى السلط

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الوكيل الإخباري- قررت محكمة صلح جزاء عمان تكليف وكلاء المشتكى عليهم في قضية نفاد مادة الأكسجين من أقسام مرضى فيروس كورونا المستجد في مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط، بإحضار شاهد دفاع واحد لكل وكيل دفاع.

وعقدت الهيئة القضائية، المختصة بالنظر في القضية، جلستها العلنية رقم 37، اليوم الخميس، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وأفهمت وكلاء المشتكى عليهم بأن يكون عدد الشهود في كل جلسة مقبلة 11 شاهدا للوكلاء مجتمعين، وبمعدل شاهد واحد لكل مشتكى عليه.

وحددت الهيئة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع موعدا للنظر في القضية، واعتبار المشتكى عليهم ووكلائهم متفهمين لذلك.

وتستمر مراحل محاكمة المتهمين في القضية بعد أن انتهت مراحل التحقيق والاستماع لشهود النيابة العامة، والذين بلغ عددهم 66 شاهدا، وقدم وكلاء الدفاع عن المتهمين بيناتهم الدفاعية، ورد النيابة العامة عليها.

وكانت أقسام المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد تعرضت لانقطاع مادة الأكسجين فجر يوم 13 من شهر آذار الماضي، وتوفي وقت الحادثة 10 مواطنين أردنيين، واتهم على إثرها 13 شخصا بالتسبب بالوفاة مكرر عشر مرات لكل واحد منهم.

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