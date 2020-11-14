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السبت، 14-11-2020 08:39 م

الاستمرار بتحديد السقوف السعرية لبعض أصناف الخضار

وزارة الصناعة والتجارة


الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين استمرار العمل بقرار تحديد سقوف سعرية لبعض أصناف الخضار بسبب ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر والمبالغة فيها.
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واستناداً للقرار الذي تم اتخاذه الثلاثاء الماضي، فقد تم تحديد سقوف سعرية لمواد البندورة والخيار والكوسا والبطاطا بمقدار 60 قرشاً للكيلو، و50 قرشاً لكيلو الباذنجان.

وأوضحت الوزارة اليوم السبت، أنه سيتم إعادة النظر بالقرار والسقوف السعرية بحسب المتغيرات التي تطرأ على السوق.

ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن شكاوى الأسواق ومخالفة السقوف السعرية المحددة لبعض أصناف الخضار على هاتف رقم 5661176/ 06 وعلى الـ"واتس آب" على رقمي 0795556855 و 0795629722.

 




 

 


 

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