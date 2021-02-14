الأحد 14-02-2021
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الأحد، 14-02-2021 06:30 م

الاستهلاكية العسكرية تخفض أسعار 200 سلعة

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عن عروض وتخفيضات على أسعار ما يزيد عن 200 سلعة أساسية مختلفة، بمناسبة ذكرى الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، إذ تصل نسبة الخصم إلى 50 بالمئة، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
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وتأتي هذه العروض تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمتقاعدين العسكريين بمختلف المستويات واحتفاءً من المؤسسة بهذه المناسبة الطيبة عرفاناً وتقديراً لهم، وانطلاقاً من دورهم الفاعل كرديف قوي للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، من خلال توفير السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وبأسعار منافسة.

 




 

 


 

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