الاستهلاكية العسكرية تخفض 700 سلعة

الوكيل الاخباري -

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اعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عن عروض وتخفيضات على أسعار ما يزيد عن (٧٠٠) سلعة في أسواقها كافة، تشمل السلع الأساسية المختلفة، اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق ٢٤/٣/٢٠٢١ ولغاية مساء يوم الخميس الموافق ٢٢/٤/٢٠٢١.وتسعى المؤسسة من خلال هذه العروض إلى توفير كافة السلع والمواد الغذائية التي يحتاجها المواطن بجودة عالية وبأسعار تفضيلية بعيداً عن الأهداف الربحية، في ظل الإجراءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي لتقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين.