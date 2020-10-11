الأحد 11-10-2020
الوكيل الاخباري

هل يستمر فرض حظر التجول الشامل خلال الاسابيع القادمة ؟

الاستهلاكية العسكرية تعلن تخفيضاتها على 200 سلعة

السعودية: 25 وفاة و323 إصابة جديدة بكورونا

توضيح حول اسماء الوزراء الجدد وموعد أداء الحكومة اليمين

مجلس محافظة المفرق يخصص مليون دينار للأشغال العامة

مأدبا : سحب 19 ألف عينة كورونا

إغلاق مبنى بلدية سحاب بعد تسجيل اصابات كورونا

بريطانيا: 65 وفاة و12872 إصابة جديدة بكورونا

تمديد تعليق الدوام في تربية الرصيفة

وزير التربية يوضح بشأن التعليم في المدارس الخاصة




الأحد، 11-10-2020 09:17 م

الاستهلاكية العسكرية تعلن تخفيضاتها على 200 سلعة

pic_138867


الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عن عروض وتخفيضات على أسعار ما يزيد على 200 سلعة مختلفة، لتشمل معظم السلع الأساسية.

اضافة اعلان

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن العروض والتخفيضات على السلع بدأت اعتباراً من اليوم الأحد وتستمر لغاية مساء الخميس المقبل. وتسعى المؤسسة من خلال هذه العروض الى توفير مختلف السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن وبأسعار منافسة بعيداً عن الأهداف الربحية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن الأردني.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020206224715551078251

هل يستمر فرض حظر التجول الشامل خلال الاسابيع القادمة ؟

_114811355_gettyimages-1154919688

توضيح حول اسماء الوزراء الجدد وموعد أداء الحكومة اليمين

7

مجلس محافظة المفرق يخصص مليون دينار للأشغال العامة

920202491943804163562

مأدبا : سحب 19 ألف عينة كورونا

وزارة التربية والتعليم

تمديد تعليق الدوام في تربية الرصيفة

ffff

الاميرة بسمة تعلن اطلاق بازار السلك الدبلوماسي الدولي السنوي لمبرة ام الحسين 2020 عمان

أخبار متعلقة
دجاج

انخفاض أسعار الدجاج في الربع الثاني للعام الحالي

9201824151410302897969

ترجيح تخفيض أسعار المشتقات النفطية الشهر المقبل

720201213318163254648

حماية المستهلك: تفاوت ملحوظ في أسعار الخضار