الاستهلاكية العسكرية تعلن تخفيضاتها على 200 سلعة

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عن عروض وتخفيضات على أسعار ما يزيد على 200 سلعة مختلفة، لتشمل معظم السلع الأساسية.

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وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن العروض والتخفيضات على السلع بدأت اعتباراً من اليوم الأحد وتستمر لغاية مساء الخميس المقبل. وتسعى المؤسسة من خلال هذه العروض الى توفير مختلف السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن وبأسعار منافسة بعيداً عن الأهداف الربحية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن الأردني.



