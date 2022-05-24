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الثلاثاء، 24-05-2022 04:52 م

الاستهلاكية العسكرية : عروض وتخفيضات على أكثر من 300 سلعة

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الوكيل الاخباري - استمراراً للجهود التي تبذلها المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في المساهمة بالحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن وتوازن الأسعار في ظل ارتفاع أسعار السلع عالمياً، تعلن المؤسسة عن طرح عروضٍ ترويجية وتخفيضات سعرية شملت أكثر من (300) سلعة غذائية وغير غذائية تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية.

وتدعو المؤسسة جميع المواطنين إلى الاستفادة من هذه العروض والتخفيضات، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 24 أيار وحتى مساء الأربعاء الموافق 8 حزيران وبنسب تخفيض مختلفة.

وأشارت الاستهلاكية العسكرية إلى أن العروض الترويجية وتخفيضات السلع تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة والبالغ عددها (102) سوقاً، إضافة إلى سوقين متحركين.

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