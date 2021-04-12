الاستهلاكية المدنية تُحدد دوامها خلال رمضان

الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، سلمان القضاة، ان ساعات دوام اسواق المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك ستكون من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 4:30 مساءً.





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وقال القضاة في بيان اليوم الاثنين، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، انه تم إعطاء صلاحيات لجميع مديري الاسواق بتمديد الدوام في اسواقهم في حال وجود حركة تسوق نشطة مع نهاية الدوام، لافتا الى ان أسواق المؤسسة تشهد اقبالاً ملحوظاً بالأيام السابقة مع توقع ازدياد الحركة اليوم مع قرب حلول الشهر الفضيل.



وفي سياق منفصل، دعا القضاة المواطنين إلى الاستفادة من حزمة التخفيضات والعروض الترويجية التي اعلنت المؤسسة عنها سابقاً والبالغ عددها 400 سلعة غذائية والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيسبوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار العروض والتخفيضات.