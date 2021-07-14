الاستهلاكية المدنية تخفض أسعار 290 سلعة في أسواقها

الوكيل الإخباري - خفضت المؤسسة الاستهلاكية المدنية أسعار أكثر من 290 سلعة مختلفة ضمن حملة ترويجية تبدأ غدا الخميس وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، إن نسبة التخفيض على السلع تراوحت ما بين 7 بالمئة إلى 35 بالمئة من أسعارها.



وأضاف، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن التخفيض يأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.



وأشار الى أن جميع العروض والسلع متوفرة بكميات كبيرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات المملكة وألويتها البالغ عددها 67 سوقاً، داعياً المواطنين إلى زيارة صفحة المؤسسة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" للاطلاع على تفاصيل أصناف السلع المشمولة بالتخفيض وأسعارها.



وأكد القضاة أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق، مشدداً على أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لشراء السلع وبيعها. وأهاب بمرتادي أسواق المؤسسة بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا من ارتداء الكمامة، وترك مسافة أمان داخل السوق، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.



وتشمل التخفيضات زيت دوار الشمس، و أرز متوسط الحبة، وارز بسمتي، والسكر، وسمنة نباتية، وحليب بودرة، وأجبان، وألبان، توفي وملبس، وشوكولاتة ضيافة، و قهوة مطحونة وعربية، و جميد وعسل طبيعيين، وشاي ميداليات، ومجمدات مفاريم، ومكعبات و بودرة مرقة الدجاج، وعصير طبيعي، وبيض مائدة، وطحينية، وحلاوة، وحبوب وبقوليات، وجوز هند، وجوز قلب، و معكرونة وشعيرية، وطحين، و علب فول وحمص بالطحينية، ومربيات، و جميد سائل، وبهارات متنوعة، وحليب طويل الأمد، وخل صناعي، ومعجون الطماطم، ورب بندورة، وكاتشب ومايونيز، و زعتر بلدي، وتونة وسردين، ومشروبات غازية، وزبيب، وقشطة بالإضافة الى توفر عروض وتخفيضات على المنظفات، و الشامبوهات، والصابون وورقيات، وفوط الأطفال، و كمامات طبية، ومراوح، وأباريق الكهرباء.

