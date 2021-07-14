الأربعاء 14-07-2021
الوكيل الاخباري

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

دولة عربية تمدد فترة الإغلاق المسائي وحظر تام أيام عيد الأضحى

صادرات صناعة عمان تتخطى ملياري دينار في منتصف العام الحالي

%101 ارتفاع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة لنهاية أيار

رئيس الوزراء : ملتزمون بعودة التعليم الوجاهي

الأوبئة :مستمرون في مراقبة المنحنى الوبائي في المملكة

جولة ميدانية تفقدية للكسبي لعدد من المشاريع في البترا ووادي موسى

ضبط حدث عمره 15 عاماً يقود باص نقل مشترك بصورة متهورة

اتفاقية مزدوجة بين الأردن وسنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي

وفاتان و86 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأربعاء، 14-07-2021 02:59 م

الاستهلاكية المدنية تخفض أسعار 290 سلعة في أسواقها

المؤسسة


الوكيل الإخباري - خفضت المؤسسة الاستهلاكية المدنية أسعار أكثر من 290 سلعة مختلفة ضمن حملة ترويجية تبدأ غدا الخميس وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، إن نسبة التخفيض على السلع تراوحت ما بين 7 بالمئة إلى 35 بالمئة من أسعارها.


وأضاف، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن التخفيض يأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.


وأشار الى أن جميع العروض والسلع متوفرة بكميات كبيرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات المملكة وألويتها البالغ عددها 67 سوقاً، داعياً المواطنين إلى زيارة صفحة المؤسسة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" للاطلاع على تفاصيل أصناف السلع المشمولة بالتخفيض وأسعارها.


وأكد القضاة أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق، مشدداً على أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لشراء السلع وبيعها. وأهاب بمرتادي أسواق المؤسسة بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا من ارتداء الكمامة، وترك مسافة أمان داخل السوق، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.


وتشمل التخفيضات زيت دوار الشمس، و أرز متوسط الحبة، وارز بسمتي، والسكر، وسمنة نباتية، وحليب بودرة، وأجبان، وألبان، توفي وملبس، وشوكولاتة ضيافة، و قهوة مطحونة وعربية، و جميد وعسل طبيعيين، وشاي ميداليات، ومجمدات مفاريم، ومكعبات و بودرة مرقة الدجاج، وعصير طبيعي، وبيض مائدة، وطحينية، وحلاوة، وحبوب وبقوليات، وجوز هند، وجوز قلب، و معكرونة وشعيرية، وطحين، و علب فول وحمص بالطحينية، ومربيات، و جميد سائل، وبهارات متنوعة، وحليب طويل الأمد، وخل صناعي، ومعجون الطماطم، ورب بندورة، وكاتشب ومايونيز، و زعتر بلدي، وتونة وسردين، ومشروبات غازية، وزبيب، وقشطة بالإضافة الى توفر عروض وتخفيضات على المنظفات، و الشامبوهات، والصابون وورقيات، وفوط الأطفال، و كمامات طبية، ومراوح، وأباريق الكهرباء.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
صادرات

صادرات صناعة عمان تتخطى ملياري دينار في منتصف العام الحالي

الوكيل خاص

%101 ارتفاع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة لنهاية أيار

الخصاونة

رئيس الوزراء : ملتزمون بعودة التعليم الوجاهي

كورونا 7

الأوبئة :مستمرون في مراقبة المنحنى الوبائي في المملكة

cf20fa1b-ddff-4b72-92d7-514f12f748d1

جولة ميدانية تفقدية للكسبي لعدد من المشاريع في البترا ووادي موسى

7202113201435557345902

ضبط حدث عمره 15 عاماً يقود باص نقل مشترك بصورة متهورة

أخبار متعلقة
عمان 3

إلغاء التصاريح الإلكترونية في الحظر الجزئي ما لم يتلق حاملوها اللقاح

وزارة-التعليم-العالي-_20190519_120733-scaled-1

تشكيل لجنة لضبط جودة ومستوى الرسائل والأطروحات الجامعية