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السبت، 09-01-2021 10:35 ص

للتخفيف على الأردنيين

الاستهلاكية المدنية : تخفيضات على السلع الأساسية

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - قررت المؤسسة الاستهلاكية المدنية ، إجراء تخفيضات وعروض ترويجية على 17 سلعة غذائية بنسب متفاوتة تصل الى 30 بالمائة بدءاً من يوم غد الاحد وحتى 16 كانون الثاني الحالي.

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واوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان أصدره، اليوم السبت، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، أن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات والوية المملكة البالغ عددها 67 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.

 

ودعا القضاة ، إلى الاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيسبوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.


وبين ، أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار. وتشمل التخفيضات (زيت دوار الشمس، ارز متوسط الحبة، ارز بسمتي، سكر طعام، حليب بودرة، طحينية وحلاوة، معكرونة وشعيرية، طحين، فول وحمص بالطحينية، مرتديلا حبش، برغر بقري، مسحوق كاكاو)، إضافة الى توفر عروض وتخفيضات على مواد المنظفات والشامبوهات والصابون والكريمات والورقيات وفوط الاطفال.


واشار القضاة، الى ان جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق، مشدداً على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لشراء السلع وبيعها.

 

ودعا القضاة، مرتادي أسواق المؤسسة إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وتحميل تطبيق أمان، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.

 

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