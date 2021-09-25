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السبت، 25-09-2021 09:24 ص

الاستهلاكية المدنية تطلق خدمة التوصيل المنزلي - رابط

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن انطلاق متجرها الإلكتروني (خدمة التوصيل المنزلي) للمواطنين وذلك اعتباراً من السبت من خلال الموقع الرسمي www.jcsccshop.gov.j.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان وصل " الوكيل الإخباري" ، إن "خدمة التوصيل المنزلي تتيح للمواطنين شراء حاجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة بكل راحة وأمان من خلال الموقع الخاص بالمتجر دون الحاجة إلى التسوق بشكل مباشر من فروع المؤسسة".


وأشار إلى أن كافة السلع المتعاقد عليها متوفرة في المتجر.
وبين القضاة أن "المؤسسة ستباشر العمل بهذه الآلية بداية من العاصمة/ عمّان وبعد ذلك يتم الانتقال تدريجياً لباقي محافظات ومدن المملكة الأخرى".


"المؤسسة قامت بتجهيز سيارات خاصة لتأمين إيصال طلبات ومشتريات المواطنين من خلال المتجر إلى منازلهم دون ترتيب أي عمولات إضافية عليهم، بحيث تكون أسعار البيع مماثلة لها كما هو موجود داخل الفروع"، وفق القضاة.

 


وأوضح أن رسوم التوصيل مجانية للطلبات التي تزيد عن 20 دينار، أما الطلبات التي تقل عن ذلك فإن رسوم التوصيل 2 دينار.
ودعا القضاة المواطنين للتواصل مع المؤسسة للاستفسار عن هذه الخدمة عبر الرقم (0796327555).

 

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