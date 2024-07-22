الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات وعروض لـ450 سلعة

الوكيل الاخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن تخفيضات وعروض ترويجية لأكثر من 450 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى مساء يوم الأربعاء 3 آب المقبل، بنسب تتراوح بين 5 و50 بالمئة.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، اليوم الاثنين، إن العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 والمنتشرة في محافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعيا الراغبين بالاستفادة من العروض والتخفيضات الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على أسعار المشمولة بالعروض والتخفيضات.



وبين أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط: www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على "أندرويد" و"IOS" تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).



وأشار إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمرارا لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

