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الأحد، 25-09-2022 07:10 م

الاستهلاكية المدنية توضح حول أسعار بيع السكر والأرز والحطين

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الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة أن أسعار بيع مادتي السكر والأرز ثابتة منذ عام 2020.

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، الأحد، أوضح أنه ورغم الارتفاعات التي طالت السكر والأرز، إلّا أن المؤسسة التزمت بتثبيت أسعار بيع المادتين.

ولفت إلى تخفيض أسعار مادة الطحين، خاصة بعد صدور قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مشيرا إلى أن المؤسسة تشتري الطحين من مطاحن الجويدة ومطاحن أخرى خاصة.

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