الإثنين 26-09-2022
الوكيل الاخباري

عجلون : مبادرة لتجميل وتزيين حديقة حارة عربي

تزكية مجلس إدارة للهيئة الوطنية للتطوع مبادرون

السفير العضايلة يبحث مع وزير الصحة المصري تعزيز التعاون المشترك

البنك المركزي يوضح حول رفع أسعار الفائدة

البدء بإعادة تأهيل طريق شقيرا - الحميدية بالكرك الثلاثاء

تحويل حركة السير داخل نفق الدوار الرابع اثر تدهور مركبة - صور

مركز شابات راكين ينفذ حزمة من الأنشطة التدريبية والتوعوية

مفتي المملكة يعلن يوم غد الاثنين المتمم لشهر صفر

توضيح حول موعد صدور نتائج القبول الموحد

احالات الى التقاعد في وزارة الصحة - اسماء

الأحد، 25-09-2022 07:10 م

الاستهلاكية المدنية توضح حول أسعار بيع السكر والأرز

3202223122426784517837


الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة أن أسعار بيع مادتي السكر والأرز ثابتة منذ عام 2020.

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، الأحد، أوضح أنه ورغم الارتفاعات التي طالت السكر والأرز، إلّا أن المؤسسة التزمت بتثبيت أسعار بيع المادتين.

ولفت إلى تخفيض أسعار مادة الطحين، خاصة بعد صدور قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مشيرا إلى أن المؤسسة تشتري الطحين من مطاحن الجويدة ومطاحن أخرى خاصة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202225191649310188233

عجلون : مبادرة لتجميل وتزيين حديقة حارة عربي

www

تزكية مجلس إدارة للهيئة الوطنية للتطوع مبادرون

www

السفير العضايلة يبحث مع وزير الصحة المصري تعزيز التعاون المشترك

www

البنك المركزي يوضح حول رفع أسعار الفائدة

9202221131912178324584

البدء بإعادة تأهيل طريق شقيرا - الحميدية بالكرك الثلاثاء

92022219523665788125

تحويل حركة السير داخل نفق الدوار الرابع اثر تدهور مركبة - صور

أخبار متعلقة
8202224164341939719394

تخفيضات وعروض واسعة في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

w

ورشة تعريفية عن آليات عمل ديوان الخدمة المدنية في إربد