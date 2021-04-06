الاستهلاكية المدنية: عروض وتخفيضات على 400 سلعة

الوكيل الإخباري- اعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على اكثر من 400 سلعة غذائية وغير غذائية بنسب تتراوح من 6 الى 35 بالمئة بدءاً من صباح يوم غد الاربعاء ولغاية نهاية شهر رمضان الفضيل.

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واوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الثلاثاء، ان العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات والوية المملكة البالغ عددها 67 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجات المواطنين.



ودعا القضاة المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على الفيس بوك، للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات.

وقال ان دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.



وتشمل التخفيضات (زيت دوار الشمس، ارز متوسط الحبة، ارز بسمتي، سكر طعام، قمرالدين، جوز مقشر، لوز مقشر، فستق مقشر، الشوربات، زبيب اشقر، تمر مجهول، حليب بودرة، اجبان والبان، عسل طبيعي، سكالوب وزنجر وصدر دجاج، مرتديلا مبردة، شاي ميداليات، مكعبات وبودرة مرقة الدجاج، عصير طبيعي، عصير مركز، بيض المائدة، طحينية وحلاوة، حبوب وبقوليات، معكرونة وشعيرية، طحين، فول وحمص بالطحينية، قشطة معلبة، جميد سائل، بهارات متنوعة، حليب طويل الامد، شراب الشوكولاتة، مسحوق كاكاو، خل صناعي، رب البندورة، كاتشب ومايونيز، زعتر بلدي، تونة وسردين، مشروبات غازية).



واشار الى توفر عروض وتخفيضات على مواد المنظفات والشامبوهات والصابون والورقيات وفوط الاطفال وكمامات طبية.



واضاف ان كافة المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها بالاسواق، مشدداً على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لشراء السلع وبيعها.