الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل : القسيمة الشرائية لمرة واحدة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية ، سلمان القضاة ، أنه سيتم توزيع القسائم الشرائية ، الأسبوع القادم ، وذلك قبل شهر رمضان المبارك .

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وبيّن القضاة ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيُصار إلى طباعة القسائم الشرائية ، بتوجيه من وزارة التنمية الاجتماعية، بعد حصر الأسماء المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية .

وأشار ، أنه يتم البحث في الآلية المعتمدة في الطباعة على القسائم ، فإما يتم طباعة الرقم الوطني للمستفيد ، دون الاسم ، أو اعتماد الاسم .

ونوّه أن هذا الإجراء ، تنفيذا لحزم الرعاية الاجتماعية ، التي أطلقتها الحكومة الأسبوع المنصرم ، كنوع من الإجراءات التخفيفية على المواطنين في ظلّ جائحة كورونا .

وعن عدد المستفيدين الذين سيستفيدون من القسائم الشرائية من خلال المؤسسة الاستهلاكية المدنية ، كشف أن عددهم يصل إلى ما يقارب (142) ألف مستفيد.

وأوضح أن وزارة التنمية الاجتماعية ، ستعمل على توزيع القسائم، وفق آلية تعتمدها ، علما أن قيمة القسيمة الشرائية تصل إلى (35) دينارا، وسيتم الاستفادة منها لمرة واحدة فقط ، منوّها أنه سيتم الشروع بطباعة القسائم غدا الإثنين.

يذكر أن القسائم سيستفيد منها الفئات الاكثر ضعفا من المواطنين الأردنيين إضافة إلى حملة بطاقة ابناء الاردنيات وابناء غزة واللاجئين في المخيمات الفلسطينية.

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