الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل : بدء تسليم الكوبونات لوزارة التنمية

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية ، سلمان القضاة ، أنه تم تسليم وزارة التنمية الاجتماعية ، الخميس ، (15) ألف قسيمة شرائية "كوبونات" ، للاستفادة منها لغايات الشراء من المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك.



وأوضح القضاة لـ"الوكيل الإخباري"، أن المؤسسة تستكمل طباعة القسائم، لافتا أنّه لم يتم طباعة اسم المستفيد ، أو رقمه الوطني.



ونوّه أن وزارة التنمية ستقوم بتسليم القسائم ، على المُستحقين وفق كشوفات الأسماء المعتمدة للأسر التي تتقاضى معونات مالية ، وذلك قُبيل الشهر الفضيل.



يُذكر أن قيمة القسيمة الشرائية (35) دينارا، وسيتم الاستفادة منها لمرة واحدة فقط.

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