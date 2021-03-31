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ليتم شراء السلع خلال شهر رمضان

الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل: نبحث في قيمة الكوبونات للأسر العفيفة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية ، سلمان القضاة ، أنه سيتمّ توفير قسائم لشراء مواد غذائية للأسر المستحقة قبل شهر رمضان المبارك.

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وأوضح القضاة ، الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم البحث في آلية توزيع القسائم مع الجهات المعنية ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية ، عدا عن بحث القيمة الشرائية للقسيمة الواحدة .

 

وبيّن ، أنه عادة ما يتم توفير تلك القسائم للأسر التي تستفيد من صندوق المعونة الوطنية ، من خلال بيانات يتم اعتمادها .

 

وأشار ، أن القسيمة الشرائية "الكوبون" يتم استخدامها مرة واحدة ، وتابع " الحكومة تسعى جاهدة للتخفيف على الأردنيين ، خاصّة الفئات الأكثر تضرّرا جرّاء جائحة كورونا، حيث أعلنت الحكومة اليوم عن توفير القسائم الشرائية للاستفادة منها من خلال المؤسستين العسكرية والمدنية ".

 

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