الاشغال الشاقة المؤبدة 30 عامًا لفاقئ عيني زوجته

الوكيل الاخباري– قضت محكمة التمييز بتأييد قرار محكمة الجنايات الكبرى، بالحكم على مقتلع عيني زوجته فاطمة، بالاشغال الشاقة المؤبدة 30 عاما، اليوم الخميس.



وكانت قضية السيدة فاطمة الزهراء عكليك والتي عرفت بسيدة جرش، قد أثارت الراي العام نظرا لبشاعة الجريمة التي تمت أمام أطفال السيدة الثلاثة.



وجاءت الجريمة بعد سنوات من العنف الأسري الذي تعرضت له السيدة والتي قالت في تصريحات سابقة: "تحملت كل العنف من أجل أطفالي".



وبعد الجريمة خرجت وقفات لمنظمات حقوقية ونسوية تحت شعار "طفح الكيل، وعيون فاطمة" للمطالبة بتغليظ العقوبات في جرائم العنف الأسري والعنف الواقع على المرأة.

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