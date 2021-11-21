الاشغال تتعامل مع انهيارين صخريين على طريق ذيبان-الموجب

الوكيل الإخباري-

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أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاحد، إنه يتم حاليا العمل من قبل كوادرها والياتها بالتعاون مع مديرية الامن العام مع انهيارين صخريين على طريق ذيبان - الموجب - الكرك، مشيرة إلى أنه تم اغلاق الطريق بشكل احترازي حتى الانتهاء من اجراء اللازم حفاظا على سلامة سالكي الطريق.وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، إن كوادرها التابعة لمديرية اشغال مادبا وصلت لموقع الانهيار بشكل فوري والعمل جار على إزالة العوائق الترابية والصخرية لاعادة فتح الطريق امام حركة المركبات.ودعت الوزارة، المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم التردد بالاتصال بغرف الطوارئ للإبلاغ عن أي حالة طارئة او ملاحظة خلال الظروف الجوية السائدة وذلك بحسب المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.واهابت الوزارة المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول والاودية واخذ أقصى درجات الحيطة والحذر اثناء قيادة المركبات بسبب احتمالية تدني مدى الرؤية الافقية وتشكل الانزلاقات على الطرق في بعض المناطق.وأكدت الوزارة جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة من خلال فرقها 98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى أنها تجري جولات تفقدية وبشكل دوري على مناطق المملكة كافة بناءً على توجيهات وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي.وبينت الوزارة أنها تجري تنسيق دائم ومستمر مع شركائها في القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي، و إدارة الازمات، ومديرية الامن العام ، والبلديات، وامانة عمان، وإدارة الارصاد الجوية نقابة المقاولين والشركاء كافة لضمان معالجة أي ملاحظة تصل بشكل فوري وبما يخدم مصلحة المواطن وحسب النهج الحكومي المتبع.يذكر أن الوزارة مستمرة بالعمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة تزامناً مع الظروف الجوية السائدة وتستقبل الشكاوى والملاحظات من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة أو غرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية او من خلال الأرقام التالية:ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ) (0780377223)طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــراء (0780377012)