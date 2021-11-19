الجمعة 19-11-2021
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الاشغال تتعامل مع 4 انهيارات صخرية على طريق ذيبان - الموجب - الكرك

الجمعة، 19-11-2021 06:42 م

الاشغال تتعامل مع 4 انهيارات صخرية على طريق ذيبان - الموجب - الكرك

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الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الجمعة، إنه يتم حاليا العمل ومنذ ساعات العصر من قبل كوادرها والياتها بالتعاون مع مديرية الامن العام مع 4 انهيارات صخرية طريق ذيبان - الموجب - الكرك.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، إن كوادرها التابعة لمديريتي مادبا والكرك وصلت لموقع الانهيار بشكل فوري والعمل جار على ازالة العوائق الترابية والصخرية لاعادة فتح الطريق امام حركة المركبات، مشيرة إلى أن الاغلاق جاء بشكل احترازي حفاظا على سلامة المواطنين سالكي الطريق.

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