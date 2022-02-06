الاشغال: تعاملنا مع 89 بلاغاً خلال المنخفض

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، إن غرف الطوارئ التابعة لها تعاملات خلال المنخفض الجوي الماضي مع 89 بلاغاً.

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وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، أنه تم التعامل بشكل فوري مع الملاحظات والبلاغات الواردة، من خلال فرقها 98 الميدانية الموزعة على مختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى أن جميع الملاحظات والبلاغات الواردة كانت اعتيادية في مثل هذه الظروف الجوية.



وحول أبرز الملاحظات التي تم التعامل معها، أوضحت الوزارة أنه تم التعامل مع تراكمات خفيفة للثلوج على طرق في الجنوب، وتراكمات خفيفة للرمال على طريق وادي عربة، بالإضافة لحوادث سير لمركبات وتعطل أخرى على الطرق ضمن الاختصاص حيث تم التعامل معها بالتنسيق مع مديرية الامن العام.



وأشارت الوزارة، إلى أن كوادرها العاملة في الميدان نثرت الملح على بعض الطرقات المعرضة للانجماد ضمن الاختصاص وبالتحديد في جنوب المملكة تجنبا لحدوث أي انزلاقات على الطرق.