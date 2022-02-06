الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

الأمن يكشف ملابسات احراق مركبة في عمّان ويقبض على الفاعل والمحرّض

وسائل اعلام مغربية تكشف سبب تأخر جنازة الطفل ريان

الوطني لحقوق الإنسان: حق الخصوصية مكفول بالدستور

الحواتمة يوجه بتوفير الدعم لمرتبات السير

ضبط 8 أشخاص خالفوا الحجر المنزلي في المفرق

الأرصاد: المنخفض الجوي عدّل الموسم المطري بنسبة 1- 12%

المفلح :رفد إدارة حماية الأسرة والأحداث بالاخصائيين النفسيين

مصدر أمني يوضح حول فيديو اطلاق نار داخل أحد المولات

الاشغال: تعاملنا مع 89 بلاغاً خلال المنخفض

ارتفاع حجم التداول في سوق العقار 8% خلال الشهر الماضي

الأحد، 06-02-2022 01:16 م

الاشغال: تعاملنا مع 89 بلاغاً خلال المنخفض

_63A9244


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، إن غرف الطوارئ التابعة لها تعاملات خلال المنخفض الجوي الماضي مع 89 بلاغاً.

اضافة اعلان


وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، أنه تم التعامل بشكل فوري مع الملاحظات والبلاغات الواردة، من خلال فرقها 98 الميدانية الموزعة على مختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى أن جميع الملاحظات والبلاغات الواردة كانت اعتيادية في مثل هذه الظروف الجوية.


وحول أبرز الملاحظات التي تم التعامل معها، أوضحت الوزارة أنه تم التعامل مع تراكمات خفيفة للثلوج على طرق في الجنوب، وتراكمات خفيفة للرمال على طريق وادي عربة، بالإضافة لحوادث سير لمركبات وتعطل أخرى على الطرق ضمن الاختصاص حيث تم التعامل معها بالتنسيق مع مديرية الامن العام.


وأشارت الوزارة، إلى أن كوادرها العاملة في الميدان نثرت الملح على بعض الطرقات المعرضة للانجماد ضمن الاختصاص وبالتحديد في جنوب المملكة تجنبا لحدوث أي انزلاقات على الطرق.


وشددت على أنه تم التعامل مع الملاحظات والبلاغات الواردة بشكل فوري بالتعاون والتنسيق مع الشركاء كافة، ما ساهم في ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
INTERNETPRIVACY-121

الوطني لحقوق الإنسان: حق الخصوصية مكفول بالدستور

0e29cc6c-89f0-40de-b55b-e8ef60bf4db5

الحواتمة يوجه بتوفير الدعم لمرتبات السير

69214_1_1328559391

الأردنيون يحيون الذكرى 23 ليوم الوفاء والبيعة الاثنين

6bE7kWm8ThcV9cN3Y12SqftyMtPecPuA65YG1q5n

ضبط 8 أشخاص خالفوا الحجر المنزلي في المفرق

0L5A9890 - Copy

الأرصاد: المنخفض الجوي عدّل الموسم المطري بنسبة 1- 12%

220222133642836326937

الضمان: اعتبار إصابات كورونا إصابة عمل تشمل العاملين بالقطاع الصحي

أخبار متعلقة
ffd09756-6e54-43b5-9954-6255d0b47891

الأمن : التعامل مع 165 ألف بلاغ خلال المنخفض الجوي

WhatsApp Image 2022-01-27 at 12.20.41 AM

الأمن العام تلقى 130 ألف مكالمة منذ مساء الأربعاء

b87ff0c6-425e-442c-b4b4-a09afa67ebe9

الحواتمة يوعز بتجهيز المحطات الأمنية كمراكز إيواء

1202219173917739162710

الاشغال تتعامل مع 149 بلاغا خلال المنخفض الجوي

1220201123149775404543

وفاة وإصابتان بحوادث سير خلال المنخفض الجوي

1 (42)

47 ألف مكالمة للأمن العام خلال المنخفض