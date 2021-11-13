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السبت، 13-11-2021 09:03 ص

الاشغال تعلن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة ابتداء من صباح اليوم السبت تزامنا مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها 98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.

وعممت الوزارة على مديريتها ومكاتبها في مختلف أنحاء المملكة الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة، وخصوصا المناطق التي من المتوقع أن تشهد تساقط للامطار او تشكل للغبار وذلك استنادا للبيانات الورادة من إدارة الارصاد الجوية.

ودعت الأشغال المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عمليتها على الأرقام التالية:
ضابط ارتباط غرفة العمليات (واتس أب ) ٠٧٨٠٣٧٧٢٢٣
طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١
غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧
غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣
غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١
غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البترا ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤

 




 

 


 

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