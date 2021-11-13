الاشغال تعلن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة

الوكيل الاخباري-

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أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة ابتداء من صباح اليوم السبت تزامنا مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة.وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها 98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.وعممت الوزارة على مديريتها ومكاتبها في مختلف أنحاء المملكة الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة، وخصوصا المناطق التي من المتوقع أن تشهد تساقط للامطار او تشكل للغبار وذلك استنادا للبيانات الورادة من إدارة الارصاد الجوية.ودعت الأشغال المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام تبليغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عمليتها على الأرقام التالية:ضابط ارتباط غرفة العمليات (واتس أب ) ٠٧٨٠٣٧٧٢٢٣طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية ٠٦٥٨٥٠١١١غرفة عمليات أشغال مديرية الكرك ٠٧٨٠٣٧٧٢٣١غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش ٠٧٨٠٣٧٧١٨٧غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبا٠٧٨٠٣٧٧٣٦٦غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان ٠٧٨٠٣٧٧٣٣٨غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق٠٧٨٠٣٧٧٣٨٩غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء ٠٧٨٠٣٧٧٤١٣غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة ٠٧٨٠٣٧٧١٦٠غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون ٠٧٨٠٣٧٧٣٢٤غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقاء٠٧٨٠٣٧٧١٢٥غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة ٠٧٨٠٣٧٧٣٥١غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربد ٠٧٨٠٣٧٧٢٧٣غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا٠٧٨٠٣٧٧٣٨٨غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة ٠٧٨٠٣٧٧٢٩١غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البترا ٠٧٨٠٣٧٧١٥٤