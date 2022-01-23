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الأحد، 23-01-2022 01:45 م

الاشغال تعلن خطة الطوارئ المتوسطة بسبب الظروف الجوية

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاحد، العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من مساء اليوم تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على الاردن.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدتها الإعلامية، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.

وعممت الوزارة على مديرياتها ومكاتبها في مختلف أنحاء المملكة الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة، ورفع حالة الطوارئ حسب تقييم مديري المديريات والمكاتب والمعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية وذلك نظراً لاختلاف تأثير المنخفض الجوي على محافظات المملكة.

وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

ودعت الأشغال المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والتأني خلال القيادة على الطريق الخارجية في معظم مناطق المملكة بس تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة احتمالية تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وتساقط الامطار، وخاصة في مناطق وسط وشمال المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، وعدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب )  (0780377223)

 طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا  (0780377366) 

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان  (0780377338)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق  (0780377389)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء  (0780377125)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا (0780377012)

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