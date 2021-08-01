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الأحد، 01-08-2021 12:22 م

الاشغال تعلن عن تحويلات مرورية جديدة في عمان

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة السير المركزية، اليوم الأحد، عن اجراء تحويلات مرورية على تقاطع مرج الحمام؛ لغايات استكمال اعمال الربط في المشروع وذلك اعتبارا يوم الاثنين الموافق 2-8-2021. 

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وأوضحت الوزارة في بيان وصل موقع "الوكيل الإخباري"  أنه سيتم تحويل السير القادم من مرج الحمام (دوار البُرديني) الى عمان (طريق المطار- الدوار السابع) باستخدام الجسر الجديد الذي تم إنشاؤه في تقاطع مرج الحمام، فيما سيتم تحويل السير القادم من إشارة الشوابكة باتجاه عمان إلى طريق الخدمات داخل المشروع.


وأكدت الوزارة، أن التحويلة المرورية مجهزة بكافة عناصر السلامة والإشارات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، داعية الاخوة المواطنين سالكي الطريق للتقيد بعناصر القيادة الآمنة والإشارات التحذيرية وتعليمات كوادر الوزارة العاملة في الميدان وإدارة السير المركزية.


وشددت الوزارة على أنه سيتم انهاء اعمال الربط في المشروع بأسرع وقت ممكن ليتم فتح كافة أجزاء المشروع امام حركة السير وبجميع الاتجاهات.


وأشارت الوزارة إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع تقاطع مرج الحمام تبلغ 98% ومن المتوقع أن يتم انتهاء الاعمال في المشروع، وافتتاحه بشكل رسمي في نهاية اب الحالي، مبينة أن الاعمال في المشروع شملت إنشاء تقاطع من 3 مستويات مكون من جسر خرساني بطول 227 م ونفق بطول 110م ضمن 4 مسارب وفي كلا الاتجاهين وطرق رئيسية بطول 3 كم، وجدران خرسانية ساندة للممر السفلي بطول 600م، وإعادة تأهيل الطرق المحيطة بالكامل بالإضافة إلى انشاء الارصفة وانظمة تصريف المياه ومحطة ضخ لمياه الامطار واعمال الانارة وكافة اعمال السلامة العامة، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة.

 




 

 


 

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