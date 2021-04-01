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الخميس، 01-04-2021 12:11 م

الاشغال تنهي تصاميم طريق الشحن الجوي

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الوكيل الإخباري-  انهت وزارة الأشغال العامة والإسكان التصاميم والدراسات الخاصة بطريق القسطل (طريق الشحن الجوي) بطول 8 كيلومترات.

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وقال الوزير يحيى الكسبي خلال اجتماع عقد لمناقشة المستجدات حول طريق الشحن الجوي، وفق بيان اصدرته الوزارة اليوم الخميس، ان التصاميم والدراسات اعدت من خلال مكتب هندسي مختص، حيث تتمثل بإعادة انشاء وصيانة الطريق حسب الفحوصات التي تمت لتقييم وضع طبقات الطريق القائمة.

 

واشار الكسبي خلال الاجتماع، بحضور وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها العلي ونواب البادية الوسطى ورئيس غرفتي صناعة عمان وصناعة الأردن ورئيس جمعية المستثمرين وأعضاء جمعية مستثمري منطقة القسطل والمعنيين بالوزارتين، الى انه تم وضع عدة خيارات لتنفيذ مقطع الطريق نظراً للحمولات المحورية، حيث انها منطقة مصانع وتمثلت هذه الخيارات بتنفيذ طبقتي اسفلت رابطة وسطحية او تنفيذ طبقة من الخرسانة المسلحة او تنفيذ طبقة من الخرسانة المضغوطة.


وأضاف، ان الوزارة استعرضت هذه الخيارات من خلال عرض تقديمي لاختيار الخيار المناسب من الناحية الفنية وحسب تنسيب المستشار المصمم وبحضور المعنيين.


واوعز وزير الاشغال بتسريع وتيرة الإجراءات لما لهذا الطريق من خصوصية واهمية اذ يعتبر طريق الشحن الجوي طريقا حيويا يربط طريق المطار بمنطقة الشحن الجوي ومنشأت صناعية اخرى.


من جهتها، اشادت وزير الصناعة والتجارة مها العلي بالجهود المبذولة والتشاركية الفعالة مع وزارة الاشغال لإعادة تأهيل الطريق الحيوي الصناعي والذي يخدم منطقة الشحن الجوي واكثر من 200 منشأة في منطقتي القسطل والجيزة.

 

وبينت العلي أهمية منطقة القسطل الصناعية من حيث المنشآت الصناعية القائمة فيها وتوفيرها آلاف فرص العمل ومساهمتها في الصادرات الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي من العديد من السلع.

 




 

 


 

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