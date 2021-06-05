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السبت، 05-06-2021 05:18 م

الاشغال توعز بدراسة واقع جميع الطرق بوادي السير

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الوكيل الاخباري -تفقد وزير الاشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، عددًا من الطرق في منطقة وادي السير في العاصمة عمان، بهدف الاطلاع على واقعها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.
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وأكد الكسبي خلال الجولة التي رافقه فيها النائب نمر سليحات وعدد من ممثلي المجتمع المحلي، أن الوزارة تولي الأهمية لجميع مشاريع البنية التحتية، وخاصة مشاريع الطرق.

واستمع الكسبي إلى عدد من الملاحظات قدمها الحضور، موعزا إلى المعنيين في الوزارة بدراسة واقع حال جميع الطرق في المنطقة واجراء اللازم لها وفق الأولويات التي تحددها الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفر المخصصات المالية.

 




 

 


 

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