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السبت، 23-01-2021 12:26 م

الاشغال : دراسة لتحقيق وفر مالي يقدر بـ ٨٠٠ الف دينار

وزارة-الاشغال-العامة-والاسكان


الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان ‏بأنها تسعى إلى تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بضبط النفقات وترشيدها في كافة الوزارات والدوائر الحكومية، بهدف تحقيق وفر المالي واستثماره في تنفيذ المشاريع.

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وقالت الوزارة أن المختصين فيها نفذوا دراسة خاصة تتعلق بتوحيد علاوتي الميدان والإضافي بهدف تخفيف العبء المالي على موازنة الوزارة، دون أن يؤدي ذلك الى احداث اي أثر سلبي على سير العمل وانتاجية الموظفين او حقوقهم.


‏وبينت الأشغال أن هذه الدراسة تساهم في تحقيق وفر مالي يناهز ٨٠٠ الف دينار

، حيث تم رفعها الى الجهات المختصة . 








 




 

 


 

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