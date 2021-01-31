الاشغال : معالجة الانزلاق على طريق جرش بدأت والاغلاق احترازي

الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي ظهر اليوم منطقة العمل بالقرب من جامعة جرش على طريق عمان جرش التي أعلنت الوزارة يوم أمس إغلاقها احترازيا بعد ظهور تصدعات على جانب الطريق.

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واطلع الكسبي على سير العمل الهادف إلى إنشاء حاجز صخري يمنع تزايد التصدعات او حدوث انهيارات والذي باشر بتنفيذه أحد المقاولين منذ نحو ثلاثة اسابيع .



وشدد الكسبي على ضرورة إنجاز العمل بأسرع وقت ممكن بالعمل على مدار الساعة، وتوفير كافة السبل لإتمام المشروع بأفضل المواصفات الفنية وتأمين كافة عناصر السلامة العامة واللوحات التنبيهية والإرشادية لضمان سلامة سالكي الطريق وجسم الطريق وسلامة العاملين في المشروع .



