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الإثنين، 14-06-2021 05:35 م

الاطباء تحذر من موجة تعيدنا للاغلاقات مجددا

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 الوكيل الاخباري - حذر القائم بأعمال نقيب الأطباء، الدكتور محمد رسول الطراونة، من الاسترخاء المفرط وغير المقيد من قبل الحكومة والمواطنين في هذه المرحلة التي تشهد عودة القطاعات للعمل، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية في هذه المرحلة حتى لا ندخل موجة جديدة تعيدنا إلى الاغلاقات مجددا.
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وأضاف في تصريحات صحفية إن بعض دول العالم تشهد ارتفاعا في عدد الاصابات، كما أن الوضع الوبائي العالمي غير مستقر، ما يعني أن حالة الاستقرار في الأردن ليست أبدية طالما أن الفيروس لم ينته، مشددا على أن المرحلة تستوجب الحذر.

وتابع: "الوضع الوبائي في المملكة مستقر حتى الآن، ولدينا قطاعات سيتم فتحها، وكلّ مرحلة تحتاج إلى تقييم، لكن بالمجمل يمكن السيطرة على أي موجة إن وجدت، سيما في ظل زيادة أعداد الذين يتلقون المطعوم والذي يشكل مناعة مجتمعية".

 




 

 


 

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