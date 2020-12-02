الاعتداءات على الكوادر الطبية تتواصل ... رغم ضغوطات مرضى جائحة كورونا

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - خط الدفاع الاول والجيش الابيض والجنود المجهولون كلها صفات وصفت بها الكوادر الطبية والتمريضية لدورهم المشرف في التعامل مع جائحة كورونا .

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الكوادر الطبية والتمريضية صمدت منذ بداية الجائحة وتعاملت بصمت مع هذا الوباء وقدمت الرعاية الطبية للازمة للمرضى دون كلل او ملل الا انه وللاسف الشديد نال من بعضهم هذا الوباء القاتل .

كوادر طبية من اطباء وممرضين انضموا الى قافلة طويلة من شهداء الواجب بعد خدمة مرضاهم بكل شرف .

ومع تزايد اعداد اصابات كورونا في الفترة الاخيرة زادت الضغوط على الكوادر الطبية نتيجة ارتفاع اعداد الدخولات اليومية لمرضى كورونا حيث شاهدنا تصرفات غير مسؤولة من بعض مرافقي المرضى .

حوادث كثيرة كان من ابرزها تعرض الكوادر الطبية للاعتداء من قبل المرافقين لاكثر من مرة كان اخرها تعرض ممرض قانوني في مستشفى الكرك الحكومي للضرب من قبل عدة اشخاص داخل المستشفى .

الى ذلك فقد قام اخرون بتحطيم اجهزة التنفس الاصطناعي في عدد من المستشفيات في تصرف لا يوصف الا انه تصرف غير مسؤول .



