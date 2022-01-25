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الثلاثاء، 25-01-2022 10:28 م

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

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الوكيل الاخباري - دانت جمعية حماية الكوادر الطبية، الاعتداء على ممرضة في عيادة الأطفال في مستشفى الشونة الجنوبية، والتي تم على إثرها إدخال الممرضة المصابة إلى المستشفى وتصنيف إصابتها بالمتوسطة.اضافة اعلان


وطالب رئيس جمعية حماية الكوادر الطبية الدكتور محمد رسول الطراونة في بيان الثلاثاء، الجهات الرسمية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بوقف الاعتداءات على الكوادر الطبية وتحسين سبل حمايتهم.

وأشار الطراونة إلى أن الكوادر الطبية يعملون في ظروف وأوقات صعبة لا سيما في هذه الفترة والتي لا تزال تقف فيها الكوادر الطبية في الصف الأول في مواجهة جائحة كورونا.

وأكد أنه لا بد من تضافر جميع الجهود والأطراف المعنية الحكومية والشعبية لوقف الاعتداءات على الكوادر الطبية، لما لها من أثر سلبي على مخرجات الخدمات الصحية برمتها.


وطالب بتغليظ العقوبات وتشديدها على الأشخاص المعتدين على الكوادر الطبية، وإيقاع أقصى العقوبات عليهم لتكون رادعة ولضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

 




 

 


 

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