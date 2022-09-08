الاعتدال الخريفي 23 الشهر الحالي

الوكيل الاخباري- يصادف الاعتدال الخريفي لهذا العام يوم الجمعة 23 أيلول الحالي، عند الساعة الرابعة وثلاث دقائق فجرا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

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وتكون الشمس في هذا الوقت عمودية على خط الاستواء ويتساوى الليل والنهار في هذا اليوم حيث تشرق فيه الشمس في العاصمة عمان عند الساعة 6:24 صباحا من الزاوية الشرقية عند الدرجة 90 وتغيب عند الساعة 06:31 مساء من الزاوية 270 درجة وفي هذا اليوم يمكن تحديد اتجاه الشرق والغرب.



وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن خريف هذا العام يستمر فلكيا لمدة 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة أي حتى الحادي والعشرين من كانون الأول المقبل وهو أول أيام الانقلاب الشتوي.



واضاف في بيان صحفي اليوم الخميس، إن فصل الخريف بحسب علم الأرصاد الجوية والمناخ يبدأ في الأول من شهر أيلول وينتهي مع نهاية تشرين الثاني، حيث تتناقص فيه ساعات النهار تدريجيا في نصف الكرة الشمالي نتيجة لتحرك الشمس تدريجيا باتجاه الجنوب، ما يؤدي الى نقصان كمية الإشعاع الشمسي التي تصل الى منطقتنا وبالتالي تميل درجات الحرارة الى الانخفاض التدريجي.



ويشهد فصل الخريف عادة أنماطا متعددة من الطقس تتراوح بين الجاف والدافئ والحار نسبيا وأجواء ماطرة وباردة نتيجة تأثر المنطقة والمملكة بأنظمة جوية مثل امتداد منخفض البحر الأحمر والمنخفضات الجوية المصحوبة بجبهات هوائية باردة ودافئة.



وقال، إن السجل المناخي الأردني في إدارة الأرصاد الجوية يشير الى ان محطة رصد مطار عمان المدني ومنذ عام 1921 شهدت في فصول الخريف السابقة 36 موجة حر كان أطولها في العام الماضي التي استمرت 8 أيام في الفترة بين 3-10 أيلول سجلت العاصمة خلالها (مطار عمان المدني) درجة حرارة عظمى بلغت 43.0 بزيادة عن معدلها العام لنفس اليوم بحوالي 11 درجة مئوية.



كما تشير السجلات المناخية الى ان بعض مناطق المملكة قد تتعرض لتشكل الصقيع مع أواخر فصل الخريف.



ويبلغ المعدل العام لدرجة الحرارة العظمى في مطار عمان المدني خلال فصل الخريف (أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني) 26.3، فيما يبلغ معدل درجة الحرارة الصغرى 14.8، وبلغ اعلى درجة حرارة عظمى في مدينة عمان خلال فصل الخريف 43.0 كانت في أيلول 2020، فيما سجلت اقل درجة حرارة صغرى في تشرين الثاني عام 1958 وبلغت 3.2 درجة مئوية دون الصفر.



وعلى مستوى المملكة، بين آل خطاب ان محطة رصد دير علا سجلت اعلى درجة حرارة عظمى مسجلة في فصل الخريف وبلغت 50.1 عام 2020، فيما سجلت محطة رصد الشوبك اقل درجة حرارة صغرى مسجلة خلال أشهر الخريف بلغت 11.2 درجة مئوية دون الصفر المئوي وذلك في تشرين الثاني عام 1978.



وتشير الدراسات في إدارة الأرصاد الى ان معدل درجة الحرارة في خريف 2020 كان الأعلى منذ 100 عام ماضية وبزيادة عن معدله العام بـحوالي 3 درجات مئوية.

ويشكل معدل مجموع كميات الأمطار خلال أشهر فصل الخريف (أيلول، تشرين الاول، تشرين الثاني) في عمان عادة ما نسبته 11 بالمئة من معدلها الموسمي العام، وبلغ أعلى كمية مطر يومية مسجلة في محطة رصد مطار عمان المدني 4ر79 ملم بتاريخ 1938، فيما سجلت محطة رصد صويلح أعلى كمية مطر يومي على مستوى المملكة بلغت 5ر100 ملم عام 1986.



يذكر ان المملكة شهدت في الأعوام 1982، 1904، و 2004، تساقطا للثلوج خلال فصل الخريف كانت في الثلث الأخير من شهر تشرين الثاني.

