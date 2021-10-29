الاعلان عن جوائز مالية لمن تلقى مطعوم كورونا

الوكيل الاخباري- – أعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، اليوم الجمعة، عن سحب جوائز مالية للأشخاص الذين أخذوا المطعوم؛ حرصا على تشجيع تلقي المطعوم ولضمان سلامة الجميع.



وأضافت أن السحب يبدأ الجمعة المقبلة، ضمن برنامج يسعد صباحك، حيث سيتم السحب على 6 جوائز قيمة كل منها 500 دينار.



وبينت أن الجوائز بتبرع من عدد من البنوك الأردنية، وسيتوالى السحب في الحلقات القادمة إلى حين توزيع كامل المبلغ المتبرع به.



وبيّنت أن السحب سيكون إلكترونيا وسيحدد الفائزين عبر الرقم المرجعي لكل شخص أخذ المطعوم، والموجود على شهادة المطعوم.



وحصرت السحب على من أخذ المطعوم خلال الأسبوع الماضي ومن سيتلاقاه بعد ذلك، وسيشمل السحب كل الفئات؛ مواطنين ومقيمين، ومن وكل المحافظات.

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