الجمعة 29-10-2021
الوكيل الاخباري

قلة النوم تؤثر على طريقة مشيك.. اليك التفاصيل

أعراض تُنذر بالإصابة بالسرطان.. احذر منها

تحذير من كارثة مقلقة قد تؤدي إلى تدمير العالم

تشييع جثمان الفنان الأردني جميل عواد

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تلامس الـ40 ألفا

حزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة شاب في إربد

مراكز فحص كورونا ليوم الجمعة - أسماء

الوليد مقداد بأحدث ظهور له مع زوجته نور غسان-الصورة

مراكز إعطاء لقاح كورونا الجمعة 2021/10/29

الإعلان عن اسم رئيس الحكومة السودانية الجديد خلال أسبوع

الجمعة، 29-10-2021 09:25 ص

الاعلان عن جوائز مالية لمن تلقى مطعوم كورونا

1020212610141178151552


الوكيل الاخباري- – أعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، اليوم الجمعة، عن سحب جوائز مالية للأشخاص الذين أخذوا المطعوم؛ حرصا على تشجيع تلقي المطعوم ولضمان سلامة الجميع.

وأضافت أن السحب يبدأ الجمعة المقبلة، ضمن برنامج يسعد صباحك، حيث سيتم السحب على 6 جوائز  قيمة كل منها 500 دينار.

وبينت أن الجوائز بتبرع من عدد من البنوك الأردنية، وسيتوالى السحب في الحلقات القادمة إلى حين توزيع كامل المبلغ المتبرع به.

وبيّنت أن السحب سيكون إلكترونيا وسيحدد الفائزين عبر الرقم المرجعي لكل شخص أخذ المطعوم، والموجود على شهادة المطعوم.

وحصرت السحب على من أخذ المطعوم خلال الأسبوع الماضي ومن سيتلاقاه بعد ذلك، وسيشمل السحب كل الفئات؛ مواطنين ومقيمين، ومن وكل المحافظات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

حزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة شاب في إربد

image

مراكز فحص كورونا ليوم الجمعة - أسماء

1020212871421941737995

مراكز إعطاء لقاح كورونا الجمعة 2021/10/29

download

البطران: الأمن السيبراني سيوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل

617bb0f6d0fc2

الهواري: الأردن سيواصل تطوير نظامه الصحي لمواجهة آثار تغير المناخ

617badb85e6ff

193 شركة مشغلة لخدمات البريد في المملكة

أخبار متعلقة
9202121161741775436757

محافظ الطفيلة يدعو إلى تكثيف الجهود للحد من انتشار كورونا

9202126214746684924232

لجنة الاوبئة : الدولة تبذل جهودا من أجل زيادة أعداد متلقي المطعوم

E-lW6v7UUAAntdd

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في الأردن

الوكيل لقاح

مراكز إعطاء لقاح كورونا اليوم الأحد

وزارة الصحة

إعطاء نحو 600 ألف جرعة من اللقاح الواقي من كورونا خلال شهر أيلول

276296-504166180

طبيب اردني يتوقع توفر دواء كورونا الجديد نهاية العام الحالي