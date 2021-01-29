الاعلان عن دوام جميع مديريات وزارة العمل السبت القادم

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين قرر أن يكون يوم السبت دوام لجميع مديريات ومكاتب العمل.

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ودعا الزيود أصحاب العمل إلى الاستفادة من الفترة المحددة لقرار إعفاء 80% من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل لغير الأردنيين والتي تنتهي مع نهاية دوام يوم الأحد 2021/1/31

وأشار إلى أن عمل المديريات و مكاتب العمل جاء لغايات مقتضيات العمل، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية المتعلقة بالوقاية من تفشي فيروس كورونا.



