السبت 10-10-2020
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السبت، 10-10-2020 09:13 م

الاعلان عن رفع حظر التجول الشامل عن مناطق بالمملكة - اسماء

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الوكيل الاخباري - بناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد رفع العزل وحظر التجوّل الشامل عن أجزاء من مناطق البتراوي والزرقاء الجديدة في محافظة الزرقاء، وقضاء إيل في محافظة معان، ومخيم البقعة في محافظة البلقاء، وبلدة القصر في محافظة الكرك، وذلك اعتباراً من صباح يوم غد الأحد الموافق ١١ تشرين الأول ٢٠٢٠م.
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وأكّدت اللجنة وخلية الأزمة على القاطنين في هذه المناطق أهمية الالتزام بسبل الوقاية خصوصاً ارتداء الكمامات وتفادي التجمعات في ظل الانتشار الواسع لعدوى الوباء في جميع مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن الجهات المختصّة ستستمر بمتابعة المؤشرات الوبائية وتقييمها في جميع مناطق المملكة بما فيها المناطق الساخنة التي تشهد ارتفاعاً في أعداد الإصابات، لفرض أي إجراءات ضرورية للحد من تسارع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

 




 

 


 

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